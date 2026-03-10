Чому в багатьох німецьких квартирах часто немає кухні: цей факт дуже дивує орендарів

Чому в німецьких квартирах часто немає кухні / © www.freepik.com/free-photo

Для багатьох іноземців, які вперше стикаються з орендою житла в Німеччині, є один дуже несподіваний момент. У багатьох квартирах просто немає кухні. Тобто приміщення для неї є, але меблів, шаф, плити та навіть раковини може не бути. Такий підхід дивує людей з інших країн, де кухня вважається невід’ємною частиною житла. Проте для Німеччини це цілком звична практика, яка має свої історичні та практичні причини.

Чому в німецьких квартирах часто немає кухні