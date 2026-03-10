- Дата публікації
Чому в багатьох німецьких квартирах часто немає кухні: цей факт дуже дивує орендарів
Такий підхід дозволяє орендарям облаштувати житло на власний смак.
Для багатьох іноземців, які вперше стикаються з орендою житла в Німеччині, є один дуже несподіваний момент. У багатьох квартирах просто немає кухні. Тобто приміщення для неї є, але меблів, шаф, плити та навіть раковини може не бути. Такий підхід дивує людей з інших країн, де кухня вважається невід’ємною частиною житла. Проте для Німеччини це цілком звична практика, яка має свої історичні та практичні причини.
Чому в німецьких квартирах часто немає кухні
Причина №1: кухню часто купують самі орендарі. У Німеччині досить поширена практика, коли кухню купує і встановлює сам орендар. Власник житла зазвичай здає квартиру без кухонних меблів і техніки. Людина, яка заселяється, може самостійно обрати дизайн, техніку та розташування шаф. Це дозволяє облаштувати кухню саме так, як зручно господарям.
Причина №2: орендарі живуть у квартирах багато років. Ще одна причина такої традиції полягає в тому, що німці часто орендують житло на дуже довгий час. Люди можуть жити в одній квартирі 10-20 років або навіть довше. Через це орендарі хочуть облаштувати простір під власні потреби, а кухня є однією з найважливіших частин дому.
Причина №3: кухню можна продати наступному орендарю. Коли люди вирішують переїхати, вони часто пропонують свою кухню новим мешканцям. Ті можуть викупити меблі та техніку за домовленою ціною. Таким чином кухня не демонтується, а просто переходить до наступних орендарів квартири.