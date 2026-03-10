Розпаду економіки РФ може не бути: Москва готується до нафтових надприбутків

Москва готується до нафтових надприбутків / © Getty Images

Росія може отримати значні фінансові вигоди через різке зростання цін на нафту, яке сталося на тлі війни на Близькому Сході. Вартість бареля вже перевищила 100 доларів, що автоматично підвищує доходи Кремля від експорту енергоносіїв.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Аналітики зазначають, що Москва отримує подвійний ефект. З одного боку, дорожчає сама нафта на світових ринках. З іншого — з’явилися додаткові можливості для продажу російської сировини після послаблення деяких обмежень для індійських нафтопереробних заводів.

Це дозволяє Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах, і таким чином розвантажити флот суден із російською сировиною.

Крім того, на ситуацію вплинуло відновлення роботи нафтового термінала в Новоросійську на Чорному морі. Його робота була призупинена майже на тиждень після атаки українського дрона на початку березня.

Через це експорт російської нафти тимчасово впав. За даними Bloomberg, середній морський експорт РФ за чотири тижні до 8 березня становив 3,26 млн барелів на добу, що приблизно на 200 тисяч барелів менше, ніж раніше.

За тиждень до 8 березня 25 танкерів перевезли 18,5 млн барелів російської нафти — значно менше, ніж 24,2 млн барелів, відправлених попереднього тижня.

Втім, падіння обсягів частково компенсувало різке зростання цін. Наприклад, ціна російської нафти Urals із балтійських портів піднялася майже до 46 доларів за барель, а поставки до Індії зросли до 62,7 долара.

Водночас президент РФ Володимир Путін вже закликав російських енергетиків не переоцінювати ситуацію. За його словами, високі ціни на сировину можуть бути лише тимчасовими.

Що відбувається з російською нафтою

Найбільшими покупцями російської нафти залишаються країни Азії. За останні чотири тижні постачання до азійських покупців становили приблизно 3,04 млн барелів на добу.

Частина танкерів із російською нафтою поки не має остаточного пункту призначення. Деякі судна вказують проміжні порти — наприклад, Суець або Порт-Судан — і лише пізніше змінюють маршрут.

За оцінками джерел, після пом’якшення обмежень індійські нафтопереробні заводи вже закупили близько 30 млн барелів російської нафти.

Якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться і поставки через Ормузьку протоку залишатимуться обмеженими, попит на російську нафту може зрости ще більше.

Російська економіка переживає серйозний тиск

Попри можливі нафтові доходи, економіка РФ уже стикається з наростаючими проблемами. Через санкції падають інвестиції, зростають борги підприємств і скорочується виробництво.

За даними Bloomberg, російський бізнес просить владу про екстрену допомогу. У деяких регіонах підприємства скаржаться на падіння прибутків, скорочення замовлень та дорогі кредити під понад 20% річних.

Експерти також попереджають, що російська економіка поступово переходить у модель, де головним джерелом грошей стають військові витрати держави.

Аналітики вважають, що така система дозволяє економіці утримуватися на плаву, але водночас поступово виснажує її довгостроковий потенціал.

Водночас раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп планує переглянути низку можливих заходів для стримування цін на нафту, які зросли до найвищого рівня від 2022 року через ескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном. Йдеться і про послаблення санкцій проти російської нафти.

Видання WP також пише, що війна США та Ірану найвигідніша Росії та Китаю. Москва заробляє на стрибку цін на нафту та послабленні санкцій. Водночас інтенсивне використання ракет ППО (зокрема Patriot) створює дефіцит озброєння, критично важливого для України.