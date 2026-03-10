Не США і не Ізраїль: хто насправді виграє у війні в Ірані — WP

Конфлікт США з Іраном може посилити позиції Росії та Китаю / © Associated Press

Реклама

Війна між США та Іраном може мати несподівані геополітичні наслідки. Найбільшу вигоду від конфлікту можуть отримати Росія та Китай, тоді як Сполучені Штати ризикують витратити значні ресурси та відволіктися від інших глобальних викликів.

Про це йдеться в огляді The Washington Post.

«Близький Схід став ключовим напрямом американської оборонної політики ще впродовж 1970-х років, після арабського нафтового ембарго, іранської кризи із заручниками та радянського вторгнення до Афганістану. Тоді США значною мірою залежали від нафти з регіону, що спонукало президента Джиммі Картера у 1980 році оголосити доктрину захисту Перської затоки. Вона передбачала, що будь-яка спроба встановити контроль над регіоном розглядатиметься як загроза життєвим інтересам США і може бути відбита навіть військовою силою», — йдеться в огляді.

Реклама

Для цього було створено спеціальне військове угруповання швидкого реагування, яке згодом перетворилося на Центральне командування США (CENTCOM). Сьогодні саме воно координує операції проти Ірану.

США більше не залежать від нафти, але воюють

Нині Сполучені Штати значно менш залежні від імпортної нафти. Деякі чиновники адміністрації Дональда Трампа навіть називали це причиною, чому США можуть діяти проти Ірану більш рішуче.

Однак війна вже вплинула на енергетичні ринки. Після початку конфлікту ціни на бензин у США за тиждень зросли приблизно на 14%.

Попри численні спроби скоротити військову присутність у регіоні, США знову опинилися втягнутими у конфлікт на Близькому Сході. Раніше президенти Барак Обама та Дональд Трамп заявляли про необхідність зосередитися на інших регіонах світу, зокрема на Азійсько-Тихоокеанському.

Реклама

Росія отримує економічну вигоду

На думку експертів, однією з країн, які вже отримують вигоду від конфлікту, є Росія. Через війну ціни на нафту різко зросли — з приблизно 73 доларів за барель перед початком бойових дій до понад 100 доларів.

Ба більше, рішення США послабити санкції щодо закупівлі російської нафти Індією також може принести додаткові доходи Москві.

Запаси ракет США скорочуються

Ще однією проблемою є швидке використання американських ракетних запасів. Зокрема йдеться про ракети-перехоплювачі систем ППО, які також критично потрібні Україні.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що лише за кілька днів бойових дій на Близькому Сході було використано більше ракет Patriot, ніж Україна застосувала від початку повномасштабної війни у 2022 році.

Реклама

Китай посилює технологічну та військову перевагу

Поки США зосереджують ресурси на конфліктах у Близькому Сході, Китай активно нарощує економічний і технологічний потенціал.

За даними Австралійського інституту стратегічної політики, Китай уже випереджає США у дослідженнях за 66 із 74 ключових технологічних напрямів, включно зі штучним інтелектом, квантовими обчисленнями та надпровідниками.

Китай також домінує у виробництві багатьох технологічних товарів:

близько 70% електромобілів у світі,

80% смартфонів,

80% літій-іонних батарей,

90% дронів.

Пекін активно модернізує армію та флот. За оцінками Пентагону, Китай прагне до 2027 року бути готовим до можливого військового конфлікту навколо Тайваню.

Реклама

Хто виграє від конфлікту в Ірані

Наразі зарано робити остаточні висновки щодо результату протистояння між США та Іраном. Однак деякі аналітики вважають, що найбільшу вигоду від ситуації можуть отримати саме геополітичні суперники Вашингтона — Росія та Китай.

Нагадаємо, ту, що війна в Ірані розв’язала руки очільнику Кремля Путіну, сказав і заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігор Романенко.

За словами експерта, війна в Ірані, розпочата США та Ізраїлем, імовірно, затягнеться.

Тим часом президент США Дональд Трамп прокоментував свою телефонну розмову з Путіним, що відбулася напередодні, і розповів, яку користь очікує від Кремля.