Іран висунув ультиматум європейським та арабським країнам: про що йдеться

Прапор Ірану / © Associated Press

Реклама

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що європейські та арабські країни зможуть отримати вільний прохід через Ормузьку протоку, якщо виселять послів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними іранської державної телекомпанії IRIB, яка посилається на КВІР, безперешкодний прохід може почати діяти вже від сьогодні — з вівторка, 10 березня.

Реклама

«Ці країни матимуть „повне право на свободу“ для транзиту стратегічно важливим водним шляхом, якщо вони розірвуть дипломатичні відносини як з Ізраїлем, так і зі Сполученими Штатами», — пише The Guardian, цитуючи заяву КВІР.

Водночас видання зазначає, що нині в акваторії по обидва боки Ормузької протоки перебувають сотні суден. Нафтовий і судноплавний ринки уважно стежать за ситуацією, очікуючи сигналів про можливе відновлення повноцінного руху через цей вузький морський коридор.

Варто зазначити, що приблизно п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу зазвичай проходить саме через Ормузьку протоку.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп натякнув, що війна в Ірані може наближатися до свого завершення, проте одночасно з цим запевнив, що хоче абсолютної перемоги над іранським режимом.

Реклама

Ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна в Ірані не завершиться найближчим часом і може тривати ще кілька тижнів.