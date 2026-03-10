ТСН в социальных сетях

Мир
1658
1 мин

Иран выдвинул ультиматум европейским и арабским странам: о чем идет речь

Нефтяной и судоходный рынки внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана.

Игорь Бережанский
Флаг Ирана

Флаг Ирана / © Associated Press

Корпус стражей исламской революции Ирана (КИР) заявил, что европейские и арабские страны смогут получить свободный проход через Ормузский пролив, если выселят послов США и Израиля.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным иранской государственной телекомпании IRIB, ссылающейся на КСИР, беспрепятственный проход может начать действовать уже сегодня — со вторника, 10 марта.

«У этих стран будет „полное право на свободу“ для транзита стратегически важным водным путем, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами», — пишет The Guardian, цитируя заявление КСИР.

В то же время издание отмечает, что в настоящее время в акватории с обеих сторон Ормузского пролива находятся сотни судов. Нефтяной и судоходный рынки внимательно следят за ситуацией, ожидая сигналов о возможном возобновлении полноценного движения через этот узкий морской коридор.

Следует отметить, что примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит именно через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намекнул, что война в Иране может близиться к своему завершению, однако одновременно с этим заверил, что хочет абсолютной победы над иранским режимом.

Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что война в Иране не завершится в ближайшее время и может занять еще несколько недель.

