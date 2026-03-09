Иран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции: детали

Ракетная атака. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В понедельник, 9 марта, Иран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Воздушная цель была перехвачена в воздушном пространстве страны.

Об этом говорится в заявлении турецкого министерства обороны.

«Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, которая вошла в воздушное пространство Турции, нейтрализовали элементы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки боеприпасов упали на открытой местности в Газиантепе. По данным турецкого министерства, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Анкара подчеркнула важность «добрососедских отношений и региональной стабильности». Однако, готова реагировать на угрозы против страны.

«Еще раз подчеркиваем, что все необходимые шаги будут решительно и без колебаний предприняты любой угрозой, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны. Мы напоминаем всем, что соблюдение предупреждений Турции на этот счет отвечает интересам каждого», — добавили в сообщении.

Атака на Турцию

Днем 4 марта Иран впервые запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Воздушная цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии. Ее уничтожили в Восточном Средиземноморье. Анкара заявила, что переговоры с НАТО и другими союзниками после инцидента.

Впрочем, Иран опроверг запуск баллистической ракеты в сторону Турции. Тегеран заявил, что вооруженные силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет «соседней и дружественной страны».

В то же время в НАТО заявили, что осуждают иранское «нападение» на страну-члена. В то же время Альянс считает, что инцидент не является основанием для применения статьи 5 о коллективной обороне.

Министр обороны США Пит Гегсет также подтвердил слова генсека НАТО Марка Рютте, что удар Ирана не станет поводом к применению пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне.