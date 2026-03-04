Иран запустил баллистическую ракету в сторону Турции: что известно

Ракетный удар. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В среду, 4 марта, Турция сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Воздушная цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии и направлялась в сторону страны.

Об этом идет речь в заявлении турецкого Министерства обороны.

По данным министерства, баллистику «перехватили и обезвредили» силы обороны НАТО в Восточном Средиземноморье. Установлено, что обломок упавшего в районе провинции Хатай боеприпаса принадлежит ракете противовоздушной обороны, «примененной при уничтожении угрозы в воздухе».

Реклама

«В результате инцидента никто не пострадал или не погиб», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Турция выступает «за региональную стабильность и мир», но в то же время способна обеспечить безопасность своей территории и граждан «независимо от того, кто и откуда грозит».

«Любые шаги, направленные на защиту нашей территории и воздушного пространства, будут сделаны решительно и без колебаний. Мы оставляем за собой право реагировать на какие-либо враждебные действия против нашего государства», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Анкара проведет переговоры с НАТО и другими союзниками после инцидента.

Реклама

Заявления Турции о событиях на Ближнем Востоке

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у страны есть необходимый потенциал для защиты в случае расширения регионального конфликта, пишет Hürriyet. По его словам, самым плохим сценарием является эскалация конфликта, которая охватит не только Иран, а весь регион.

Министр отмечает, что протестная волна в Иране пока недостаточно мощная, чтобы привести к изменению режима.

«Война может закончиться рано уничтожением или нейтрализацией фундаментальных военных возможностей, а самое позднее — изменением режима в Иране», — сказал Фидан.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил удары США и Израиля, потому что они «нарушают суверенитет Ирана и угрожает миру дружественного и братского иранского народа».

Реклама

По его словам, Анкара стремится, чтобы регион «наконец-то достиг крепкого мира, к которому он стремился годами». Ведь приоритет страны — «достижение прекращения огня и открытие дверей для диалога».