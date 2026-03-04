ТСН в социальных сетях

В мире может разразиться новая война: какая страна напала на этот раз

Судан заявил, что Эфиопия ударила по территории страны беспилотниками.

В Судане заявили, что беспилотники, запущенные с территории Эфиопии, нанесли удары по целям внутри страны. Это назвали нарушением государственного суверенитета и актом агрессии.

Об этом сообщает Clash Report.

МИД Судана сообщил об атаке беспилотников, которые, по утверждению суданской стороны, были запущены с территории Эфиопии и поразили объекты в пределах Судана.

В ведомстве заявили, что расценивают этот инцидент как грубое нарушение суверенитета страны и акт агрессии.

В настоящее время официальная реакция со стороны Эфиопии на обвинения не обнародована. Обстоятельства атаки, а также информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.

Ранее Иран запустил баллистическую ракету по Турции. По данным турецкой стороны, ее "перехватили и обезвредили" силы обороны НАТО в Восточном Средиземноморье. Установлено, что упавший в районе провинции Хатай обломок боеприпаса принадлежит ракете ПВО.

