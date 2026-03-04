ТСН у соціальних мережах

У світі може спалахнути нова війна: яка країна напала цього разу

Судан заявив, що Ефіопія вдарила по території країни безпілотниками.

Катерина Сердюк
Війна

У Судані заявили, що безпілотники, запущені з території Ефіопії, завдали ударів по цілях усередині країни. Це назвали порушенням державного суверенітету та актом агресії.

Про це повідомляє Clash Report.

МЗС Судану повідомило про атаку безпілотників, які, за твердженням суданської сторони, були запущені з території Ефіопії та вразили об’єкти в межах Судану.

У відомстві заявили, що розцінюють цей інцидент як грубе порушення суверенітету країни та акт агресії.

Наразі офіційної реакції з боку Ефіопії на звинувачення не оприлюднено. Обставини атаки, а також інформація щодо можливих руйнувань і постраждалих уточнюються.

Раніше Іран запустив балістичну ракету по Туреччині. За даними турецької сторони, її "перехопили і знешкодили" сили оборони НАТО у Східному Середземномор’ї. Встановлено, що уламок боєприпасу, який впав у районі провінції Хатай, належить ракеті ППО.

