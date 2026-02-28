Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо

Аятола Хаменеї / © Getty Images

По комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

Про це заявив журналіст «12-го каналу» Аміт Сегал.

За його інформацією, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Журналіст також повідомив, що разом із Хаменеї могли загинути окремі члени його родини.

Також, як заявив прем’єр Ізраїлю Нетаньяху під час свого виступу — Верховний лідер Ірану Хаменей вбитий.

«Хаменеї мертвий, і всі ознаки вказують на це», — заявив прем’єр.

Водночас, як стверджує мерія Тегерану, сам Хаменеї та президент Масуд Пезешкіян живі та в безпеці. А от зять та невістка аятолли Хаменеї загинули від ракетних ударів.

Війна на Близькому Сході — що відомо

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі упали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Також Міжнародний аеропорт Кувейту став мішенню атаки безпілотника. Дрон влучив у територію летовища, пошкодивши інфраструктуру першого пасажирського терміналу та спричинивши легкі травми кільком працівникам.

Після інциденту служби аеропорту активували протоколи надзвичайного реагування, територію оперативно убезпечили. У владі запевнили, що ситуація перебуває під контролем, а безпека пасажирів і персоналу залишається пріоритетом.

Тим часом, після атак США та Ізраїлю Іран зіткнувся з майже повним відключенням інтернету — рівень національного підключення впав до близько 4% від звичайного показника. Про це повідомили експерти з моніторингу мережі, зазначивши, що такі заходи вже застосовувалися під час попереднього загострення з Ізраїлем.

Курдська журналістка з Ірану пояснила, що влада блокує доступ до Мережі, аби запобігти мобілізації громадськості та приховати масштаб наслідків ударів. Водночас, за її словами, частина іранського суспільства сприймає події інакше, ніж це подає офіційна риторика режиму.