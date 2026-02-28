ТСН у соціальних мережах

Майже 12 років неволі: чому бранці до 2022 року знову не потрапили до списків на обмін

Деякі українці перебувають у російських катівнях ще з 2014 року. Попри підготовку нового обміну, імена тих, хто чекає на волю 12 років, у списках знову відсутні.

Що відомо про новий обмін полоненими

Що відомо про новий обмін полоненими / © Getty Images

У російському полоні досі перебувають люди, які сидять у неволі вже майже 12 років — від 2014 року. Проте в останньому обміні, який планується найближчим часом, їхніх прізвищ, на жаль, не буде.

Про це заявив ексголова ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами телемарафону.

Журналіст запитав, чи є у списках на обмін прізвища людей, які не повернулися з полонів ще з 2014 року.

«Зараз я сподіваюся, що буде обмін десь в найближчі дні, всі його побачите. Більшість, що з 2014 року, в цьому не буде їх, на жаль. Але таке питання, я як керівник підіймав кілька разів. В принципі, ми деяких людей (які потрапили в полон до 2022 року — Ред.) змогли за цей час забрати. Важко йде, але вже як є», — зазначив Буданов.

Що відомо про тих, хто потрапив в полон до 2022 року

Очевидно, щодо звільнених полонених, які перебували у російській неволі задовго до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, керівник ОП має на увазі обмін 14 серпня 2025 року, внаслідок якого вдалося звільнити 84 українці.

Тоді до України повернулися полонені, що провели в неволі 9-11 років. Так, один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще 2014 року. Також на рідну землю у серпні повернулися українці, захоплені та засуджені окупантами від 2016-го до 2021 року.

В числі інших в серпні вдалося звільнити Богдана Ковальчука, якого окупанти заарештували 2016 року, коли йому було на той час 17 років.

Яка кількість українських полонених, ув’язнених до лютого 2022 року, сидить у російських тюрмах, наразі невідомо.

Раніше президент Зеленський назвав загальну кількість українських військових у полоні РФ.

