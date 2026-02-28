Дитина-дятел: археологи знайшли дивне поховання кам’яної доби

У Швеції знайшли поховання дитини-дятла кам’яної доби / © Рятівна археологічна служба

Міжнародна команда археологів розкрила несподівані деталі про життя та традиції поховання людей кам’яної доби. Виявилося, що понад сім тисячоліть тому вони прикрашали своїх померлих вишуканим вбранням із яскравого хутра та пташиного пір’я.

Про це пише видання Live Science.

Унікальна технологія дослідження

Зробити це відкриття допомогла інноваційна методика. Вчені з Гельсінського університету проаналізували 139 зразків ґрунту з 35 стародавніх могил на археологічній пам’ятці Скейтгольм на півдні Швеції. Це місце використовувалося місцевими мисливцями-збирачами як цвинтар ще у 5200–4800 роках до нашої ери.

Зазвичай м’які органічні матеріали зберігаються лише за особливих умов, наприклад, у льодовиках або під водою. Однак новий метод центрифугування та мікроскопічного аналізу дозволив дослідникам виявити найменші частинки волосся та пір’я просто у звичайному ґрунті з поховань.

Хлопчик-дятел та двоколірне взуття

Результати мікроскопічного аналізу вразили науковців. В одній із могил, де спочивали дитина та дорослий чоловік, знайшли мікрочастинки оленячої шерсті та пір’я дятла. Це свідчить про те, що хлопчик був одягнений у вбрання зі шкіри оленя, а його голову прикрашав специфічний убір із яскравого пір’я дятла. Поруч також лежали зуби бурого ведмедя, інструменти та бурштинове намисто.

У могилі літньої жінки біля її шиї знайшли пух водоплавних птахів, який, найімовірніше, був частиною накидки. А біля правої п’яти виявили білу шерсть горностая та коричневе волосся іншого хижака — вчені припускають, що жінка носила стильне двоколірне хутряне взуття, яке повністю зотліло за тисячоліття.

Загалом дослідники з’ясували, що щонайменше 21 людину на цьому стародавньому цвинтарі поховали з використанням пташиного пір’я.

«Це дослідження підкреслює величезне значення птахів та їхнього пір’я для стародавніх людей, і воно дає нам нові захопливі знання», — зазначає співавторка дослідження, археологиня Крістіна Маннермаа.

Нагадаємо, поблизу Кракова дослідники виявили докази того, що люди палеоліту споживали людський мозок і кістковий мозок. Радіовуглецевий аналіз показав, що останкам близько 18 тисяч років. Науковці застосували 3D-мікроскопію, щоб дослідити порізи та переломи на кістках і встановити їх походження.