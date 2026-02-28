ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
2 хв

Забужко вилаяла матом нахабного росіянина в літаку

Українська письменниця розповіла, як поставила на місце “хорошого руского”, який видав своє справжнє нутро у спілкуванні з нею.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Оксана Забужко

Оксана Забужко / © скриншот з відео

Українська письменниця Оксана Забужко зізналася, що під час посадки на рейс до Вільнюса вперше вилаялась матом публічно. Причиною стала поведінка пасажира-росіянина.

Про цей випадок, який стався у рейсі «Варшава — Вільнюс», літераторка написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Забужко, поруч із нею у проході якийсь росіянин гучно перегукувався зі своїми товаришами в кінці салону, рясно використовуючи ненормативну лексику.

«Цілком спонтанно з мене вихопилось безадресне, в простір:

- Господи, та коли ж вам уже нарешті заціпить!..

Тамте почуло, співвіднесло мій вигук зі своєю особою й енергійно зареаґувало:

- Чє-вооо???» — описала ситуацію письменниця.

У відповідь вона сказала єдине, що її співрозмовник точно мав зрозуміти: «Слава Україні!»

«На мить його було зіщулило, як від ляпасу, — ніколи не бачила точнішої ілюстрації до приказки „як чорт від ладану“, — але він хутко оговтавсь:

- Слава Россії! — заперечив обурено (а тиша в літаку вже стояла, як у вусі!), — і, мов відчуваючи, що це не досить переконливо прозвучало, додав уже з щирою ненавистю: — Нє раз’є…алі вас єщьо?» — продовжила розповідь письменниця.

Тоді Забужко раптом зауважила, що опонент її боїться. Тому відповіла йому впевнено і його ж таки мовою: «Вас скорєє раз'…бьом!».

«На диво, він замовк — тільки, рушаючи далі по проходу, зі злості вдарив ногою власну валізку (!)

Потім із задніх рядів, де сиділи його другани, долинули уривки схвильованих реплік — «на емоциях, да…», — і з виправдальних інтонацій я виснувала, що це не інакше як «харошиє рускіє» по європах подорожують, либонь, ще й чекаючи де-небудь у Вільнюсі на свій «вид на жительство», тож тим часом від публічного «зетництва» їм слід утримуватись, і вони гуртом дорікали друганові, що так необачно себе видав і підставляє їх усіх…» — припустила літераторка.

Забужко зауважила, що після цього інциденту, старші польські панове, які були свідками її розмови з росіянином, дуже поштиво зносили після рейсу її валізку.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії під час поїздки в потязі російськомовний чоловік словесно напав на сім’ю, яка спілкувалася українською. Конфлікт закінчився фізичною бійкою та викликом поліції.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie