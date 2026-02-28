Забужко вилаяла матом нахабного росіянина в літаку

Оксана Забужко / © скриншот з відео

Українська письменниця Оксана Забужко зізналася, що під час посадки на рейс до Вільнюса вперше вилаялась матом публічно. Причиною стала поведінка пасажира-росіянина.

Про цей випадок, який стався у рейсі «Варшава — Вільнюс», літераторка написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Забужко, поруч із нею у проході якийсь росіянин гучно перегукувався зі своїми товаришами в кінці салону, рясно використовуючи ненормативну лексику.

«Цілком спонтанно з мене вихопилось безадресне, в простір:

- Господи, та коли ж вам уже нарешті заціпить!..

Тамте почуло, співвіднесло мій вигук зі своєю особою й енергійно зареаґувало:

- Чє-вооо???» — описала ситуацію письменниця.

У відповідь вона сказала єдине, що її співрозмовник точно мав зрозуміти: «Слава Україні!»

«На мить його було зіщулило, як від ляпасу, — ніколи не бачила точнішої ілюстрації до приказки „як чорт від ладану“, — але він хутко оговтавсь:

- Слава Россії! — заперечив обурено (а тиша в літаку вже стояла, як у вусі!), — і, мов відчуваючи, що це не досить переконливо прозвучало, додав уже з щирою ненавистю: — Нє раз’є…алі вас єщьо?» — продовжила розповідь письменниця.

Тоді Забужко раптом зауважила, що опонент її боїться. Тому відповіла йому впевнено і його ж таки мовою: «Вас скорєє раз'…бьом!».

«На диво, він замовк — тільки, рушаючи далі по проходу, зі злості вдарив ногою власну валізку (!)

Потім із задніх рядів, де сиділи його другани, долинули уривки схвильованих реплік — «на емоциях, да…», — і з виправдальних інтонацій я виснувала, що це не інакше як «харошиє рускіє» по європах подорожують, либонь, ще й чекаючи де-небудь у Вільнюсі на свій «вид на жительство», тож тим часом від публічного «зетництва» їм слід утримуватись, і вони гуртом дорікали друганові, що так необачно себе видав і підставляє їх усіх…» — припустила літераторка.

Забужко зауважила, що після цього інциденту, старші польські панове, які були свідками її розмови з росіянином, дуже поштиво зносили після рейсу її валізку.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії під час поїздки в потязі російськомовний чоловік словесно напав на сім’ю, яка спілкувалася українською. Конфлікт закінчився фізичною бійкою та викликом поліції.