Несподіваний союзник: чому Ілон Маск заблокував супутниковий зв’язок росіянам

Starlink

Найбагатша людина у світі, засновник компанії SpaceX Ілон Маск здійснив безпрецедентний крок на підтримку нашої держави, централізовано обмеживши доступ до супутникового зв’язку Starlink для російських окупаційних військ. Цей крок став справжнім ударом для ворога та дозволив Силам оборони України перехопити тактичну ініціативу на фронті.

Про це пише журналіст Саймон Шустер у статті для видання The Atlantic.

Зухвалий удар по Києву та реакція SpaceX

Усе почалося наприкінці січня, коли російський ударний безпілотник БМ-35 зміг оминути системи ППО та пролетіти на критично малій висоті над урядовим кварталом у Києві, прямуючи безпосередньо до Офісу президента. Дрон зрештою врізався в сусідню будівлю, завдавши незначних пошкоджень, але цей інцидент переповнив чашу терпіння української влади.

Новопризначений міністр оборони Михайло Федоров звернувся безпосередньо до Маска з незаперечною доказовою базою того, що росіяни масово використовують Starlink для управління своїми далекобійними дронами під час терористичних атак. Після серії напружених переговорів компанія SpaceX розробила спеціальний програмний «білий список» виключно для українських користувачів, повністю відрізавши окупантів від мережі.

«Програмне забезпечення для 'білого списку' було створено буквально за один день. Керівництво дало чіткі вказівки: "Жодних обмежень. Дійте максимально жорстко, використовуйте Starlink для всього, що допоможе Україні". Безумовно, це було політичне рішення Ілона», — зазначає джерело видання.

Колапс російської оборони та успіхи ЗСУ

Вже у перші дні лютого російські сили почали відчувати катастрофічні проблеми зі зв’язком на полі бою. Російські воєнні кореспонденти відкрито називають втрату супутникового інтернету своєю «ахіллесовою п’ятою», зізнаючись, що знайти гідну заміну цій передовій технології наразі просто неможливо.

Без надійного зв’язку окупанти втратили здатність ефективно управляти дронами та утримувати свої оборонні рубежі. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники блискавично скористалися цією вразливістю ворога: лише протягом останнього місяця вдалося звільнити вісім населених пунктів та понад 400 квадратних кілометрів території. Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що тільки за перші три тижні лютого вдалося відвоювати понад 300 квадратних кілометрів землі, скориставшись колапсом ворожої комунікації.

Привиди минулого та зірвана операція в Криму

Нинішня активна допомога від мільярдера різко контрастує з його діями восени 2022 року. Тоді Служба безпеки України підготувала масштабну операцію зі знищення кораблів Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Флотилія вітчизняних надводних дронів, кожен з яких ніс понад 100 кілограмів вибухівки, керувалася саме через Starlink.

Однак, коли безпілотники наблизилися до цілі на відстань близько 74 кілометрів, зв’язок раптово зник. Пізніше сам Маск підтвердив, що особисто відмовився активувати покриття біля берегів окупованого півострова, побоюючись спровокувати ядерний удар з боку Кремля. Генерал СБУ Іван Лукашевич згадує, що тоді українські спецслужби були змушені терміново переривати операцію, після чого вирішили навчитися самостійно перепрошивати систему позиціонування Starlink, щоб унеможливити подібні відключення в майбутньому.

Пастки для ворога та кібервійна

Впровадження «білого списку» не обійшлося без тимчасових технічних труднощів для ЗСУ. Спочатку термінали відключалися, якщо українські дрони розганялися понад 80 кілометрів за годину, проте SpaceX оперативно усунула цей недолік після звернень командирів українських підрозділів.

Тим часом росіяни в паніці шукають шляхи обходу блокування. Деякі намагаються підкупити українців на прикордонних чи прифронтових територіях — так, в Одеській області нещодавно затримали місцеве подружжя, яке лише за 30 доларів намагалося легалізувати ворожий термінал. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення.

Ще далі пішли українські кібервійська: хакери створили фейкову систему реєстрації Starlink для окупантів. Зрадівши несподіваній «можливості» відновити зв’язок, росіяни заплатили гроші та самі здали точні координати 2420 своїх терміналів, які одразу стали пріоритетними мішенями для української артилерії.

Нагадаємо, оглядач з питань оборони та аерокосмічної галузі Вікрам Міттал зазначив, що рішення заблокувати доступ російським військовим до системи супутникового зв’язку Starlink суттєво вплинуло на можливості РФ застосовувати артилерію у війні проти України. Як наслідок інтенсивність обстрілів на фронті зменшилась.