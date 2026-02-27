Як вдалося відключити Starlink для російських дронів: Федоров розкрив деталі

Михайло Федоров / © ТСН

Міністр оборони України Михайло Федоров назвав проблеми із комунікацією у ворожих військах через блокування терміналів Starlink гарною можливістю взяти стратегічну ініціативу Збройними силами України.

Про це Федоров сказав на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.

«Ми швидко відреагували на проблему російських дронів зі Starlink. Нам вдалося домовитися з Маском і SpaceX про відключення російських терміналів. Це стало важливим як для захисту цивільного населення, так і для посилення спроможностей Збройних сил. Ми розробляли план, як зареєструвати Starlink, як побудувати антифрод-систему. Зі SpaceX провели багато розмов. Це питання не тільки технологічної відповіді росії, а й справедливого використання агресором західних технологій проти цивільних людей», — сказав він.

З його слів, кількість стримів у росіян зменшилася в 11 разів, значно зросло перехоплення радіоефірів.

«Ми фактично позбавили Росію зв’язку», — додав він.

Що передувало

29 січня очільник Міноборони Михайло Федоров повідомив, що відомство та американська компанія SpaceX разом працюють над розв’язанням проблеми використання Starlink на безпілотниках російських окупантів.

4 лютого SpaceX почала вимагати підтвердження автентичності терміналів Starlink, блокуючи доступ до своїх послуг російським підрозділам.

Це сталося на тлі інформації про те, що окупанти використовують Starlink на безпілотниках, якими атакують Україну.

5 лютого в Міноборони України підтвердили, що росіянам вимкнули Starlink, через що окупанти зупинили штурми на багатьох ділянках фронту, повідомлялося, що «у противника катастрофа» і масштабна паніка.

«Збій зв’язку значно обмежив військові можливості Росії, створивши нові можливості для українських військ. У дні, наступні за відключенням Starlink, Україна відвоювала приблизно 200 кв. км на південно-східному напрямку, згідно з розрахунками інформаційного агентства Agence France-Presse, заснованими на даних вашингтонського Інституту з вивчення війни (ISW)», — пише Politico.