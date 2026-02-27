- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 164
- Час на прочитання
- 1 хв
НАТО готується стримувати РФ і підвищує видатки на оборону: прем'єр Чехії зробив несподіваний крок
Чеський прем’єр вважає “нереалістичною” таку домовленість НАТО.
Чехія не планує збільшувати свої витрати на оборонний бюджет, попри зростання цільових показників НАТО. Мовляв, перш за все мета Праги — підвищення рівня життя людей
Про це він заявив проросійський чеський прем’єр Андрей Бабіш, повідомляє «ЄП».
Бабіш наголосив, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною. Саме тому, каже він, руху до базової цілі оборонних витрат у 3,5% ВВП немає.
«Наш пріоритет — здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям», — наводить слова Бабіша.
Зауважимо, ще під час саміту в Гаазі у червні 2025-го НАТО встановило нову мету: до 2035 року країни-члени будуть витрачати 5% ВВП на оборону. Таким чином Альянс хоче стримати Росію від нападу на будь-яку державу, що у складі організації.
Нагадаємо, раніше Андрей Бабіш заявляв, мовляв, війна в Україні могла закінчитися у квітні 2022-го. Мовляв, тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав укладення мирної угоди. За словами Бабіша, мирна угода була «близька», але Джонсон і «конфлікт продовжився».
Зауважимо, чеський прем’єр-міністр остаточно відкинув можливість передавання Україні легких бойових літаків L-159. Він навіть розкритикував начальника Генштабу Чехії Карела Ржегку, який підтримував ідею передавання чотирьох таких бортів.