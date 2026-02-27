Андрей Бабіш / © Associated Press

Чехія не планує збільшувати свої витрати на оборонний бюджет, попри зростання цільових показників НАТО. Мовляв, перш за все мета Праги — підвищення рівня життя людей

Про це він заявив проросійський чеський прем’єр Андрей Бабіш, повідомляє «ЄП».

Бабіш наголосив, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною. Саме тому, каже він, руху до базової цілі оборонних витрат у 3,5% ВВП немає.

«Наш пріоритет — здоров’я наших громадян, щоб вони жили довгим життям», — наводить слова Бабіша.

Зауважимо, ще під час саміту в Гаазі у червні 2025-го НАТО встановило нову мету: до 2035 року країни-члени будуть витрачати 5% ВВП на оборону. Таким чином Альянс хоче стримати Росію від нападу на будь-яку державу, що у складі організації.

Нагадаємо, раніше Андрей Бабіш заявляв, мовляв, війна в Україні могла закінчитися у квітні 2022-го. Мовляв, тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав укладення мирної угоди. За словами Бабіша, мирна угода була «близька», але Джонсон і «конфлікт продовжився».

Зауважимо, чеський прем’єр-міністр остаточно відкинув можливість передавання Україні легких бойових літаків L-159. Він навіть розкритикував начальника Генштабу Чехії Карела Ржегку, який підтримував ідею передавання чотирьох таких бортів.