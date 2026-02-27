ТСН у соціальних мережах

Великий піст 2026: які солодощі та випічку не можна їсти

Солодощі часто виготовляють на основі яєць, молока, вершкового масла, сиру, йогурту, які заборонені в піст.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Великий піст дозволені солодощі без тваринних жирів, молока та яєць

У Великий піст дозволені солодощі без тваринних жирів, молока та яєць / © Associated Press

Пісне меню передбачає повну відмову від молочних продуктів і яєць, але як же десерти? У піст заборонено вживання кондитерських виробів, що містять молочні продукти та жири тваринного походження.

До них відносяться печиво, здобна випічка, вафлі, молочний та білий шоколад, зефір, маршмеллоу та безе.

Чим можна замінити

Замість традиційних солодощів під час Великого посту можна вдатися до замінників з більш відповідним складом. Наприклад, шоколадні цукерки, у складі яких використовують сухофрукти, такі як курага, інжир, чорнослив або сушені ягоди.

Мед з горіхами також є гарною альтернативою, оскільки він корисніший і має менший глікемічний індекс, ніж цукор.

Нагадаємо, Великий піст, який почався 23 лютого і триватиме до 11 квітня, передбачає відмову від м’ясних продуктів і зменшення порцій (заговини), примирення з ближніми, сповідь та налаштування на молитву.

До речі, ми також писали, як приготувати смачну пісну капусту. Рецепт читайте у новині.

