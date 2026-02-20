Великий піст 2026: як підготуватися і що не можна робити

Головна мета посту — це очищення / © Associated Press

Підготовка до Великого посту, який почнеться 23 лютого і триватиме до 11 квітня, передбачає поступову відмову від м’ясних продуктів та зменшення порцій (заговини), примирення з ближніми, сповідь та налаштування на молитву. Це не дієта, а період духовного очищення.

До завершення цього тижня, за церковним уставом, можна вживати молочну їжу, яйця і рибу. В неділю — заговини на Великий піст, тобто останній день перед початком багатоденного посту, коли ще можна споживати скоромну їжу. Ця неділя зветься ще сиропусною (буквально «відпускаємо сир»).

Як підготуватися до Великого посту

Різка відмова від м’яса, молочних продуктів та яєць може стати стресом для організму. Тому потрібно завчасно почати виключати зі свого раціону деякі види продуктів.

Наприклад, для початку відмовтеся від смаженої їжі. Потім почніть скорочувати кількість м’ясних страв і жирних солодощів.

Продумайте своє меню. Щоб піст приніс користь, а не виснаження, ви маєте вживати достатню кількість білків та корисних елементів із рослинної їжі. Для середньостатистичної людини добова потреба у білку складає 1 г на 1 кг маси тіла. Найбільше протеїну можна отримати із бобових, грибів, спіруліни, горіхів, шпинату та деяких видів капусти.

Що можна їсти під час посту:

Крупи і злаки

Овочі і фрукти

Гриби

Морську капусту

Горіхи і насіння

Борошняні вироби, хліб і макарони, у складі яких немає яєць, масла і молока

Різноманітні соуси — кетчуп, аджика, соєвий соус, пісний майонез

Нежирні солодощі: галети, мармелад, сухофрукти

Мед

У несуворі дні посту дозволяється вживати олію, а у свята Вербної неділі та Благовіщення Пресвятої Богородиці можна їсти рибу і морепродукти.

Що не можна їсти у піст:

М’ясо і м’ясні продукти

Яйця

Будь-які молочні продукти

Жирні солодощі і випічку

Шоколад

Фастфуд

Алкоголь

Під час посту бажано утримуватися від розважальних заходів і перегляду веселих фільмів і телепередач. Не можна злитися і лихословити. Також під час посту не влаштовують весілля і гучні святкування. Один із гріхів — піддаватися смутку.