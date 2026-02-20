- Дата публікації
Їй виповнилося 12: принцеса Мадлен опублікувала нове фото доньки Леонори
Старша донька шведської принцеси Мадлен сьогодні святкує день народження.
З цього приводу на своїй сторінці в Instagram Мадлен опублікувала фото доньки та написала:
«З 12-річчям, Леоноро! 🌟 Ми так пишаємося тим, якою доброю, розумною і чудовою особистістю ти стаєш. Спостерігати за твоїм зростанням — наша найбільша радість. Бажаємо тобі неймовірного року, повного пригод із кіньми — ми тебе дуже любимо! 🎂✨».
На знімку Леонора зображена, стоячи біля білого коня. Принцеса Мадлен нещодавно розповідала в новому інтерв’ю про те, що її діти займаються верховою їздою, тому повернення зі США до Швеції стало дуже вдалим для сім’ї рішенням.
У Мадлен та її чоловіка Крістофера О’Нілла троє дітей. Леонора — старша донька пари, у них також є молодша Адрієнн і син Ніколас.