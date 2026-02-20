Принцеса Мадлен переїхала із США назад до Швеції і пояснила причини такого рішення

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Реклама

Молодша дочка шведського короля Карла Густава та королеви Сільвії дала відверте інтерв'ю французькому журналу «Point de Vue», розповівши про своє королівське життя та роль бізнесвумен. Вона особливо детально зупинилася на своєму нещодавньому переїзді до Стокгольма, розкривши справжні причини повернення до своєї країни після 15 років життя за кордоном.

Переїзд із Флориди був насамперед мотивований її трьома дітьми, Ніколасом, Адрієнн та Леонорою. Усі троє звикли жити у різних містах — Леонора, до речі, народилася в Нью-Йорку, — але сама Мадлен згодом відчула себе дещо некомфортно у Флориді через звичаї та традиції, які переймали її діти.

Принцеса Мадлен / © Getty Images

«Настав час повернутися додому. Я сумувала за сім'єю та близькими друзями. Крім того, я відчувала, що мої діти стають маленькими американцями. Для мене було важливо повернути їх сюди та передати їм шведську спадщину». Однак вона стверджує, що 15 років, проведені далеко від дому, були «чудовим досвідом», — цитує її слова журнал Vanitatis.

Реклама

«Чудово бути поряд із сім'єю та почуватися як удома. Я люблю шведську сільську місцевість, проводити час на свіжому повітрі навіть коли холодно. У нас, до речі, є приказка: „Поганої погоди не буває, буває лише непридатний одяг“.

Принцеса Мадлен із чоловіком Крістофером О’Нілом та дітьми / © Getty Images

Відсутність державної зарплати у Мадлен означає, що її офіційні обов'язки мінімальні, що дозволяє їй майже повністю присвятити себе сім'ї та своїй косметичній компанії, яку вона запустила у вересні минулого року у партнерстві з Weleda. Більше того, в інтерв'ю принцеса заявляє, що роль матері завжди буде для неї пріоритетом.