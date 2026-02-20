ТСН у соціальних мережах

Суспільство
140
1 хв

Королева Ранія в яскраво-червоній сукні затьмарила всіх на сімейному заході

Король і королева Йорданії відсвяткували іфтар, завершення денного посту в Рамадан, великою урочистістю, на якій також були присутні принц Хусейн і принц Раджва, а також принцеса Іман та її чоловік Джаміль Терміотіс.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

В Йорданії це один із найважливіших днів для мусульман. У зв'язку з початком Рамадану королева Ранія та король Абдалла II відсвяткували іфтар сімейним гулянням.

Королева Ранія з'явилася на урочистості в красивій червоній сукні з об'ємними рукавами, яку вона доповнила широким поясом на талії, туфлями-човниками на підборах і сірою сумкою. Ранія сяяла в цьому гарному вбранні, спілкуючись із гостями та родичами.

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Її невістка – принцеса Раджва – супроводжувала свого чоловіка кронпринца Хусейна. Вона з'явилася у чорній об'ємній сукні з червоною вишивкою, яка поєднувала в собі етнічну естетику та традиції.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії

Схоже вбрання вдягла і старша дочка королівського подружжя – принцеса Іман, на ній була синя сукня-балахон із вишивкою. Її чоловік Джаміль Терміотіс також був одягнений у синій костюм.

Принцеса Іман та Джаміль Терміотіс / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман та Джаміль Терміотіс / © Instagram королеви Ранії

Король і королева приймали численних гостей, які переривали пост різноманітними традиційними стравами, розставленими на кількох довгих столах, прогулювалися серед присутніх, роздаючи подарунки дітям. Фотографіями та відео із заходу Ранія поділилася у своєму Instagram.

Королівська сім’я Йорданії / © Instagram королеви Ранії

