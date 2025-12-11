- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 255
- Час на прочитання
- 1 хв
У блискучій сукні та аквамариновій тіарі: принцеса Мадлен відвідала церемонію в Стокгольмі
Шведська принцеса Мадлен учора ввечері разом із членами своєї родини була присутня на бенкеті з нагоди вручення Нобелівської премії 2025 року у Стокгольмській ратуші.
Герцогиня Гельсингландська і Гестрикландська — титули, які також носить Мадлен, приїхала на урочистість у вечірній сукні, що виблискує стразами, яку доповнила сімейною аквамариновою тіарою і сережками-люстрами теж з аквамаринами. Колір прикрас ідеально пасував до блакитних очей Мадлен. Принцеса розпустила волосся, зробила легкий вечірній макіяж очей і підкреслила губи блиском.
На бенкеті також була присутня королева Сільвія, яка здивувала вбранням, а її старша дочка — кронпринцеса Вікторія, майбутня королева, до речі, одягла сукню від Жака Зендера, яку вперше носила її мати, королева Сільвія, ще 1994 року.
За словами представників бренду, вінтажна сукня пошита з «зибелину, особливого матеріалу, схожого на фай, який більше не виробляється». Образ кронпринцеси доповнила тіара «Баденська бахрома», культова шведська тіара ХІХ століття, а також перлинні сережки та перлинний браслет.