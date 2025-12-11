У блискучій сукні та аквамариновій тіарі: принцеса Мадлен відвідала церемонію в Стокгольмі

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Герцогиня Гельсингландська і Гестрикландська — титули, які також носить Мадлен, приїхала на урочистість у вечірній сукні, що виблискує стразами, яку доповнила сімейною аквамариновою тіарою і сережками-люстрами теж з аквамаринами. Колір прикрас ідеально пасував до блакитних очей Мадлен. Принцеса розпустила волосся, зробила легкий вечірній макіяж очей і підкреслила губи блиском.

Принцеса Мадлен / © Getty Images

На бенкеті також була присутня королева Сільвія, яка здивувала вбранням, а її старша дочка — кронпринцеса Вікторія, майбутня королева, до речі, одягла сукню від Жака Зендера, яку вперше носила її мати, королева Сільвія, ще 1994 року.

За словами представників бренду, вінтажна сукня пошита з «зибелину, особливого матеріалу, схожого на фай, який більше не виробляється». Образ кронпринцеси доповнила тіара «Баденська бахрома», культова шведська тіара ХІХ століття, а також перлинні сережки та перлинний браслет.

