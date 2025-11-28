ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
У стильному костюмі та з красивим собакою: кронпринцеса Вікторія поділилася милим фото

Кронпринцеса Швеції Вікторія поділилася у Instagram дуже милим фото.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Учора кронпринцеса завітала до Шведського університету сільськогосподарських наук в Ултуні, щоб відзначити 250-річчя шведської ветеринарної медицини.

В університетській ветеринарній клініці при Шведському університеті сільськогосподарських наук кронпринцеса зустрілася з тваринами та персоналом, а також дізналася про передові методи догляду за тваринами та дослідження, що проводяться тут.

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Шведська королівська родина/Instagram

На захід кронпринцеса приїхала у темно-синьому штанному костюмі, під жакет вона одягла світло-блакитну блузку та доповнила образ сережками з пір’ям, легким макіяжем та темним манікюром. А своє каштанове волосся вона традиційно зібрала в пучок ззаду.

На знімку Вікторія зображена присівши поряд з англійським кокер-спанієлем. Вона гладила його рукою, а пес підняв голову догори.

