Як працює "Чорна пʼятниця": психологічний прийом, який щороку зводить світ із розуму

Як працює "Чорна пʼятниця" / © Associated Press

«Чорна пʼятниця» або «Black Friday» народилася у США як старт святкового сезону після Дня Подяки. Сьогодні ж це глобальна подія. Для багатьох — це шанс «вигідно» купити різдвяні подарунки та не збанкрутувати до 1 січня. Видання Fabric Academy розповіло, чому саме ці дні перетворюють нас на мисливців за знижками та чому наш мозок буквально вимагає купувати все, що ми бачимо по акції чи зі знижкою.

Вплив слова «Розпродаж»

Бажання знайти вигідну покупку закладене у нас дуже глибоко. За це відповідає система винагороди — частина мозку, яка реагує на приємні стимули.

Коли ми бачимо слова «sale» чи «розпродаж», мозок отримує імпульс задоволення, але раціональна частина майже не встигає втрутитись. Саме тому ми можемо купити щось, що «не дуже треба», але точно «вигідно».

А тепер додайте сюди червоний колір — найсильніший тригер. Через це всі банери «SALE» у яскраво-червоному — не випадковість, а добре вивчений механізм стимуляції «центру насолоди». Це працює і в офлайні, і в онлайні. Тож втекти від спокуси справді важко.

Страх щось пропустити — рушій Black Friday

Страх пропустити щось важливе — один із найсильніших психологічних чинників цього періоду. Бренди спеціально створюють ефект дефіциту:

обмежений час,

імпульсивні рішення,

зворотний відлік,

кількість товарів, яка «тане» на очах.

Класичний приклад миттєві знижки, коли «залишилося» 10% товару та 8 хвилин до завершення акції, тоді навіть найстриманіші відчувають легку паніку: «Треба брати зараз, бо потім не буде!». Цей страх також посилюють ще кілька факторів:

активний інформаційний шум у медіа,

дописи інфлюенсерів про купівлю,

кінець місяця та день зарплатні,

відчуття, що «інші вже знайшли вигідніше».

Чорна пʼятниця стає не лише про знижки, а й про емоційне суперництво.

Спосіб оплати змінює наші рішення

Цікава деталь, про яку часто забувають, що ми зовсім по-різному сприймаємо витрати залежно від способу оплати.

Картка (особливо кредитна) створює відчуття, ніби ми не витрачаємо грошей прямо зараз. Мозок не реєструє «втрату».

Готівка — навпаки. Коли ми віддаємо купюри, ми буквально відчуваємо їхній відхід. Саме тому використання готівки підсилює емоційний зв’язок із купівлею.

Оскільки сучасний світ стрімко переходить до безготівкових платежів, імпульсивних покупок стає більше. А разом із ними й ефективність Чорної пʼятниці.

Сучасні зміни

Після пандемії «Чорна пʼятниця» перестала бути одним днем. Тепер це — сезон, який триває тижнями. Деякі бренди запускають «Чорний листопад» ще на початку місяця.

Однак на тлі глобальної інфляції покупці стали обережнішими та дивляться на цінність, а не лише на знижку. З урахуванням цього, бренди почали адаптуватися:

Персоналізовані AI-пропозиції. Алгоритми аналізують поведінку покупця та підбирають індивідуальні знижки, які складно проігнорувати. Екологічні альтернативи. Trade-in, ремонти, знижки на багаторазові товари та пропозиції для свідомих покупців. Гібридний шопінг. Ексклюзиви, доступні лише онлайн або лише в офлайні, щоб стимулювати потоки в обидва канали.

Розуміння поведінки покупця — ключ до успіху будь-якої маркетингової стратегії. Чорна пʼятниця — найкраща демонстрація того, як емоції, хімія мозку та чіткі тригери формують те, як ми купуємо. І саме тому феномен Чорної П’ятниці продовжує щороку працювати, попри всі зміни, тренди та кризи.