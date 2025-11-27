Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли легко стати жертвою агресії

Гороскоп на 28 листопада / © Credits

Насамперед бажано якомога менше спілкуватися з оточенням, особливо з тими, хто з якоїсь причини неприємний або не викликає довіри. Також дуже важливо дотримуватися обережності у фінансовому плані: не витрачати гроші на те, без чого цілком можна обійтися, а виявляти розумну економію.

Овен

Зірки рекомендують провести «чистку» організму — як на фізичному (лазня, сауна і масаж), так і на ментальному (детокс-меню) рівнях, після чого ви відчуєте, що не тільки дихати, а й жити загалом стало набагато легше.

Телець

Чужу агресію — зрозуміло, за можливості — необхідно ігнорувати: поставити на місце людину, яка набила руку в мистецтві грубощів і хамства, вам однаково не вдасться, а ось свої нервові клітини ви неабияк зіпсуєте.

Близнята

Сьогодні не варто звертати увагу на сни і, тим паче, переживати через них: жодного стосунку до реальності вони не матимуть, у цьому разі вони не більше ніж «незвичне поєднання реальних подій».

Рак

Не поспішайте перебирати на себе обов’язки своїх колег, хай би як вони — і керівництво — вас до цього схиляли: реальної користі від цього не буде, а ось несправедливі зауваження на свою адресу можете отримати цілком.

Лев

На критику, яку ви почуєте цього дня, потрібно звертати увагу тільки в тому разі, якщо вона буде максимально корисною і конструктивною, все інше можна з чистою совістю пропустити.

Діва

Найкращі «ліки» від поганого настрою — робота: до того ж, що глибше ви зможете в неї зануритися, то більше знайдеться приємних професійних і життєвих моментів, і то легше стане у вас на душі.

Терези

Дисциплінованість і зібраність важливо проявляти завжди: але цього дня вони позбавлять вас неприємних несподіванок: що уважніше ви ставитиметеся до своїх платежів, то менша ймовірність помилитися.

Скорпіон

Найголовніше в процесі самокритики — вміти вчасно зупинитися: намагайтеся відокремити конструктивні судження про притаманні вам вади від самоїдства, яке ні до чого доброго не приведе.

Стрілець

Незрозуміла, — що виникла начебто нізвідки, — тривога, найімовірніше, буде зумовлена стомленням, тому не варто сприймати її близько до серця: намагайтеся знайти час для відпочинку і релаксу, і все минеться.

Козоріг

Про те, що за роботою має йти відпочинок і — навпаки, потрібно пам’ятати завжди, але цього дня — особливо: за першої ж нагоди необхідно відсунути важливі справи вбік і вирушити до найближчого парку.

Водолій

Будь-який — навіть найнезначніший — привід для розбіжностей із близькими людьми може призвести до серйозної — і, що дуже важливо, довготривалої — сварки, тож бажано звести спілкування з ними до мінімуму.

Риби

Щоб не стати жертвою шахраїв, не спокушайтеся пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: пам’ятайте про те, де найчастіше лежить безкоштовний сир, і дійте відповідним чином.

