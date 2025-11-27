ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли легко стати жертвою агресії

День, коли легко стати жертвою агресії та шахрайства, але, дослухавшись до рекомендацій зірок, можна цього уникнути.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 28 листопада

Гороскоп на 28 листопада / © Credits

Насамперед бажано якомога менше спілкуватися з оточенням, особливо з тими, хто з якоїсь причини неприємний або не викликає довіри. Також дуже важливо дотримуватися обережності у фінансовому плані: не витрачати гроші на те, без чого цілком можна обійтися, а виявляти розумну економію.

Овен

Зірки рекомендують провести «чистку» організму — як на фізичному (лазня, сауна і масаж), так і на ментальному (детокс-меню) рівнях, після чого ви відчуєте, що не тільки дихати, а й жити загалом стало набагато легше.

Телець

Чужу агресію — зрозуміло, за можливості — необхідно ігнорувати: поставити на місце людину, яка набила руку в мистецтві грубощів і хамства, вам однаково не вдасться, а ось свої нервові клітини ви неабияк зіпсуєте.

Близнята

Сьогодні не варто звертати увагу на сни і, тим паче, переживати через них: жодного стосунку до реальності вони не матимуть, у цьому разі вони не більше ніж «незвичне поєднання реальних подій».

Рак

Не поспішайте перебирати на себе обов’язки своїх колег, хай би як вони — і керівництво — вас до цього схиляли: реальної користі від цього не буде, а ось несправедливі зауваження на свою адресу можете отримати цілком.

Лев

На критику, яку ви почуєте цього дня, потрібно звертати увагу тільки в тому разі, якщо вона буде максимально корисною і конструктивною, все інше можна з чистою совістю пропустити.

Діва

Найкращі «ліки» від поганого настрою — робота: до того ж, що глибше ви зможете в неї зануритися, то більше знайдеться приємних професійних і життєвих моментів, і то легше стане у вас на душі.

Терези

Дисциплінованість і зібраність важливо проявляти завжди: але цього дня вони позбавлять вас неприємних несподіванок: що уважніше ви ставитиметеся до своїх платежів, то менша ймовірність помилитися.

Скорпіон

Найголовніше в процесі самокритики — вміти вчасно зупинитися: намагайтеся відокремити конструктивні судження про притаманні вам вади від самоїдства, яке ні до чого доброго не приведе.

Стрілець

Незрозуміла, — що виникла начебто нізвідки, — тривога, найімовірніше, буде зумовлена стомленням, тому не варто сприймати її близько до серця: намагайтеся знайти час для відпочинку і релаксу, і все минеться.

Козоріг

Про те, що за роботою має йти відпочинок і — навпаки, потрібно пам’ятати завжди, але цього дня — особливо: за першої ж нагоди необхідно відсунути важливі справи вбік і вирушити до найближчого парку.

Водолій

Будь-який — навіть найнезначніший — привід для розбіжностей із близькими людьми може призвести до серйозної — і, що дуже важливо, довготривалої — сварки, тож бажано звести спілкування з ними до мінімуму.

Риби

Щоб не стати жертвою шахраїв, не спокушайтеся пропозиціями отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: пам’ятайте про те, де найчастіше лежить безкоштовний сир, і дійте відповідним чином.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie