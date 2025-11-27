Які красуні: сестри Спенсер в елегантних вечірніх сукнях відвідали церемонію

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери відвідали днями церемонію вручення премії Tusk Conservation Awards 2025 у готелі Savoy у Лондоні.

Обидві дівчини обрали для цього світського виходу елегантні чорні луки. Леді Еліза була в сукні з одним відкритим плечем і рукавами з кейпом, а її сестра леді Амелія одягла сукню силуету русалка з квадратним вирізом на декольте.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / © Getty Images

Обидві сестри доповнили луки чорними клатчами, розпустили біляве волосся та зробили легкі вечірні макіяжі.

А нещодавно, нагадаємо, сестри відвідали церемонію вручення премії Fashion Trust Arabia 2025 у Досі. Там Амелія та Еліза сяяли в чудових сукнях різних кольорів від бренду Zuhair Murad.