Які красуні: сестри Спенсер в елегантних вечірніх сукнях відвідали церемонію
Племінниці принцеси Діани знову з’явилися у світському суспільстві.
Леді Еліза та леді Амелія Спенсери відвідали днями церемонію вручення премії Tusk Conservation Awards 2025 у готелі Savoy у Лондоні.
Обидві дівчини обрали для цього світського виходу елегантні чорні луки. Леді Еліза була в сукні з одним відкритим плечем і рукавами з кейпом, а її сестра леді Амелія одягла сукню силуету русалка з квадратним вирізом на декольте.
Обидві сестри доповнили луки чорними клатчами, розпустили біляве волосся та зробили легкі вечірні макіяжі.
А нещодавно, нагадаємо, сестри відвідали церемонію вручення премії Fashion Trust Arabia 2025 у Досі. Там Амелія та Еліза сяяли в чудових сукнях різних кольорів від бренду Zuhair Murad.