Племінниці принцеси Діани в розкішних вечірніх сукнях з’явилися на фешнцеремонії
Племінниці принцеси Діани — леді Амелія та леді Еліза Спенсери — приєдналися до багатьох зірок на церемонії нагородження премії Fashion Trust Arabia 2025 у Досі.
Сестри-близнючки сяяли на церемонії вручення премії Fashion Trust Arabia 2025 у Національному музеї Катару в Досі і мали просто приголомшливий вигляд.
Амелія та Еліза вийшли на доріжку у сукнях від бренду Zuhair Murad. Леді Амелія обрала фіолетове вбрання в підлогу з асиметричним ремінцем та вирізами на талії. Сукня була прикрашена вишивкою бісером і корсетним ліфом, що створює структурований верх, який відтіняв красиву спідницю, що струмує. До сукні було додано блискучий клатч того ж світло-фіолетового відтінку.
Її сестра Еліза одягла схожу сукню від Zuhair Murad ніжно-бірюзового відтінку з вирізом без бретельок, вишуканою вишивкою бісером і деталями, що перехрещуються на ліфі. Вона також доповнила сукню клатчем Aspinal of London, а обидві жінки завершили свої образи неймовірними діамантовими кольє від Chopard.