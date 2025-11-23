Племінниці принцеси Діани в розкішних вечірніх сукнях з’явилися на фешнцеремонії

Амелі та Еліза Спенсери / © Getty Images

Реклама

Сестри-близнючки сяяли на церемонії вручення премії Fashion Trust Arabia 2025 у Національному музеї Катару в Досі і мали просто приголомшливий вигляд.

Амелі та Еліза Спенсери / © Getty Images

Амелія та Еліза вийшли на доріжку у сукнях від бренду Zuhair Murad. Леді Амелія обрала фіолетове вбрання в підлогу з асиметричним ремінцем та вирізами на талії. Сукня була прикрашена вишивкою бісером і корсетним ліфом, що створює структурований верх, який відтіняв красиву спідницю, що струмує. До сукні було додано блискучий клатч того ж світло-фіолетового відтінку.

Її сестра Еліза одягла схожу сукню від Zuhair Murad ніжно-бірюзового відтінку з вирізом без бретельок, вишуканою вишивкою бісером і деталями, що перехрещуються на ліфі. Вона також доповнила сукню клатчем Aspinal of London, а обидві жінки завершили свої образи неймовірними діамантовими кольє від Chopard.