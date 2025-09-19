Близнючки Спенсер вийшли у світ: племінниці принцеси Діани знову одягнули схожі образи

Леді Еліза і леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза і леді Амелія Спенсер - племінниці покійної принцеси Діани. Вони народилися в сім’ї графа Чарльза Спенсера і його дружини Вікторії Локвуд. Дівчата — часті гості на світських заходах, модних показах і різних зіркових церемоніях, а також обожнюють одягатися в однакове вбрання або в речі одного кольору, щоб завжди відповідати одна одній.

Цього тижня Еліза та Амелія відвідали презентацію The Butler Did It в готелі Raffles у Лондоні. Обидві були в луках чорного кольору, але ось тільки одна сестра одягла штанний костюм, який доповнила оксамитовою сумкою, а друга одягла мінісукню з мереживом.

Леді Еліза і леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Нагадаємо, що також нещодавно вони сяяли в ніжних сукнях на червоній доріжці у Венеції. Сестри відвідали 82-й Міжнародний кінофестиваль.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер у Венеції / © Associated Press

