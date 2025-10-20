Обидві в ефектних сукнях: сестри Спенсери відвідали світську тусовку в Британському музеї

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Реклама

На захід, що відбувся у Британському музеї в Лондоні, гості приїхали, щоб привернути увагу до Лондона як до світового центру творчості та культури і зібрати кошти для підтримки міжнародного партнерства Британського музею.

На тусовці з’явилися і племінниці принцеси Діани. Леді Амелія та леді Еліза Спенсери одяглися в цікаве вбрання. Амелія була в асиметричній яскраво-рожевій сукні з візерунком у вигляді червоних троянд з одним рукавом-ліхтариком та ефектним рожевим бантом на талії. Вона доповнила образ кольє з діамантами та рубінами і відповідними сережками-краплинами та рожевим браслетом-манжетою, а в руках тримала білий крокодилячий клатч. Дівчина зробила вечірню зачіску та гарний макіяж.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Її сестра леді Еліза одягла блискучу сукню зі стразами та американською проймою, доповнивши вбрання діамантовим кольє, браслетом і сережками. Вона також взяла з собою такий самий білий клатч, як у сестри.

Реклама

Також на заході з’явилася і старша сестра дівчат — леді Кітті Спенсер. Вона одягла рожеву сукню-бюстьє з пікантним декольте і накинула на плечі хутряну накидку. Кітті також підібрала до вбрання квіткове кольє в рожевих відтінках і сережки-висячки з квітами. Леді Кітті зробила гарний макіяж зі стрілками і підкреслила губи ніжним блиском.