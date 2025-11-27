ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Повертає моду на бриджі: Сімон Ешлі з "Бріджертонів" потрапила під приціл папараці

Вона продемонструвала цікавий осінній аутфіт, у якому поєднала стильні аксесуари від люксових брендів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сімон Ешлі

Сімон Ешлі / © Getty Images

30-річна британська акторка Сімон Ешлі, яка прославилася завдяки популярному серіалу «Бріджертони», потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку в Нижньому Іст-Сайді. Її сфотографували в осінньому луку, ідеальному для не дуже прохолодного дня.

Акторка одягла замшеві сірі туфлі від бренду Jude і тепле коротке пальто від Chloé, доповнивши його широким, трохи потертим, поясом із пряжкою. Але також у цьому образі були присутні чорні бриджі, які обтискали її ноги. Схоже, що в такий спосіб Сімон та її стилісти натякають: укорочені штани ще не скоро вийдуть з моди.

Сімон Ешлі / © Getty Images

Сімон Ешлі / © Getty Images

Також завершила лук Сімон Ешлі популярною сумкою Chloé із золотою фурнітурою. Це модель, яку неодноразово можна було зустріти цьогоріч як у стритстайл образах, так і на червоних доріжках.

Нагадаємо, що вже навесні 2026 року ми побачимо Сімон Ешлі у другій частині фільму «Диявол носить Prada». Кого саме зіграє у фільмі акторка, поки що тримають у секреті, але її вже кілька разів фотографували під час знімань.

Сімон Ешлі на зніманнях «Диявол носить Prada» / © Getty Images

Сімон Ешлі на зніманнях «Диявол носить Prada» / © Getty Images

Сімон Ешлі на зніманнях «Диявол носить Prada» / © Getty Images

Сімон Ешлі на зніманнях «Диявол носить Prada» / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie