Повертає моду на бриджі: Сімон Ешлі з "Бріджертонів" потрапила під приціл папараці

Сімон Ешлі / © Getty Images

Реклама

30-річна британська акторка Сімон Ешлі, яка прославилася завдяки популярному серіалу «Бріджертони», потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку в Нижньому Іст-Сайді. Її сфотографували в осінньому луку, ідеальному для не дуже прохолодного дня.

Акторка одягла замшеві сірі туфлі від бренду Jude і тепле коротке пальто від Chloé, доповнивши його широким, трохи потертим, поясом із пряжкою. Але також у цьому образі були присутні чорні бриджі, які обтискали її ноги. Схоже, що в такий спосіб Сімон та її стилісти натякають: укорочені штани ще не скоро вийдуть з моди.

Сімон Ешлі / © Getty Images

Також завершила лук Сімон Ешлі популярною сумкою Chloé із золотою фурнітурою. Це модель, яку неодноразово можна було зустріти цьогоріч як у стритстайл образах, так і на червоних доріжках.

Реклама

Нагадаємо, що вже навесні 2026 року ми побачимо Сімон Ешлі у другій частині фільму «Диявол носить Prada». Кого саме зіграє у фільмі акторка, поки що тримають у секреті, але її вже кілька разів фотографували під час знімань.

Сімон Ешлі на зніманнях «Диявол носить Prada» / © Getty Images