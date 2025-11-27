Біля Гуляйполя росіяни скористалися відходом з позицій одного підрозділу – речник ЗСУ

Війна в Україні / © ТСН

Один із підрозділів Сил оборони неузгоджено відійшов із займаних позицій біля Гуляйполя на Запоріжжі, залишивши без прикриття один із флангів. Цим скористався противник. Внаслідок боїв з росіянами декілька українських бійців вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, для більш ефективної оборони Гуляйполя та збереження особового складу відбувалося перегрупування і переформатування оборонної побудови наших військ.

«Один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі і особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони», — повідомив Волошин.

Речник Сил оборони півдня зауважив, що наразі немає достовірної інформації про долю кількох українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти.

Волошин додав, що у разі скоєнні російськими військовими воєнного злочину з порушенням Женевської конвенції, Україна звернеться у відповідні правозахисні і судові органи для покарання винних.

Він також стверджує, що командування Сил оборони півдня вчасно застосувало заходи для покращення оборонної ситуації на Гуляйпільському напрямку, зокрема сюди було введено резерви.

Нагадаємо, російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії біля Гуляйполя, намагаючись обійти місто зі східного та північного флангів.