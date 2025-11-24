Як ЗСУ тримають оборону Покровська: військовий аналітик пояснив

ЗСУ / © Getty Images

Українські війська на Покровському напрямку зосередили свою оборону на максимальному знищенні російських сил у міській забудові. Мета такої тактики — не дати окупантам вирватися на відкритий простір, де чисельна перевага ворога може призвести до повторення сценарію Авдіївки.

Про це в етері «Громадського радіо» заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

«Суть нашої оборони в Покровську — максимально перемелювати живе м’ясо росіян у міській забудові, тому що якщо вони виберуться на відкритий простір, то ми можемо отримати ту ситуацію, яка була після пролому Авдіївки, де росіяни лише вбитими втратили понад 70 тисяч військових. Ми пам’ятаємо, коли вони по полях, використовуючи чисельну перевагу, змогли мати просування», — наголосив Дмитро Жмайло.

За його словами, українським Силам оборони вдається вирівнювати лінію зіткнення і закріплюватися по залізниці, створюючи плацдарми на південь від неї.

Експерт підкреслив, що на Покровському напрямку українським силам протистоїть «величезна орда», яка постійно нарощується. Загалом окупанти зосередили на цьому напрямку 156 тисяч військових. Серед них 70 тисяч — це штурмовики. Ще 51 тисяча — морські піхотинці.

Він додав, що безпосередньо в самому Покровську співвідношення українських сил до російських становить 1 до 6 або 1 до 7.

Нагадаємо, українські військові та спецслужби продовжують оборонну операцію в районі Покровська, звільняючи ключові райони міста та стримуючи російські штурми на південних околицях.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники з південної частини Покровська просуваються до центральної частини міста, яка поступово переходить під контроль ворога.