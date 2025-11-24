Принцеса Кейт готується до важливого виходу: що це буде за захід

Принцеса Уельська / © Associated Press

43-річна Кетрін, яка є покровителькою цієї організації, вже кілька разів відвідувала її, востаннє — під час Тижня обізнаності з проблемами психічного здоров’я 2023 року.

Останній виступ принцеси, що примітно, відбувся за тиждень після її виступу на саміті Future Workforce Summit, де вона говорила про важливість стабільних, дбайливих стосунків для створення сталого середовища, необхідного дитині для процвітання. Кетрін також звернулася до керівників бізнесу із закликом віддати пріоритет «часу та турботі» поряд із прибутком та успіхом.

Принцеса Кейт на саміті Future Workforce Summit / © Getty Images

Від 2016 року Центр Анни Фрейд перебуває під заступництвом принцеси Уельської. Це провідна організація Великої Британії, яка займається науково обґрунтованими дослідженнями та навчанням у галузі психічного здоров’я дітей, молоді та сімей. Мета благодійної організації — створити світ, у якому молоді люди зможуть повністю розкрити свій потенціал, а також вони та їхні сім’ї матимуть всю необхідну підтримку для розвитку свого емоційного та психічного здоров’я.

Під час візиту цього тижня принцеса зустрінеться з генеральним директором благодійної організації професором Імоном МакКрорі та обговорить, як Центр Анни Фрейд може впливати на систему охорони психічного здоров’я немовлят, дітей та молоді за допомогою науки, співробітництва та клінічних інновацій.