159
1 хв

Модні рукавички 2025: які моделі у тренді цього року

Дизайнер Андре Тан зібрав для вас найкращі моделі рукавичок, які не лише зігрівають, а й додадуть стильного акценту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Класичні рукавички

Йдеться про шкіряні рукавички. Вони, як маленька чорна сукня — завжди у тренді. Модні кольори: чорний шоколад, бордо, графіт, карамель. Обирайте моделі з тонкої шкіри та з мінімумом декору.

Довгі рукавички

Моделі до ліктя варто носити з короткими рукавами пальта чи сукні. Це елегантно, жіночно і з ноткою ретро.

Моделі з одним пальцем

Такі рукавички називають мітенсами або рукавичками з вирізом. Це ідеальний варіант для дівчат за кермом.

Текстурні моделі

Це рукавички з перфорацією чи декором. Маленькі деталі завжди роблять велику справу, тому такі рукавички будуть гарним акцентом в образі.

159
