Модні рукавички 2025: які моделі у тренді цього року
Дизайнер Андре Тан зібрав для вас найкращі моделі рукавичок, які не лише зігрівають, а й додадуть стильного акценту.
Класичні рукавички
Йдеться про шкіряні рукавички. Вони, як маленька чорна сукня — завжди у тренді. Модні кольори: чорний шоколад, бордо, графіт, карамель. Обирайте моделі з тонкої шкіри та з мінімумом декору.
Довгі рукавички
Моделі до ліктя варто носити з короткими рукавами пальта чи сукні. Це елегантно, жіночно і з ноткою ретро.
Моделі з одним пальцем
Такі рукавички називають мітенсами або рукавичками з вирізом. Це ідеальний варіант для дівчат за кермом.
Текстурні моделі
Це рукавички з перфорацією чи декором. Маленькі деталі завжди роблять велику справу, тому такі рукавички будуть гарним акцентом в образі.