"Є серйозне просування РФ": аналітик про те, де у Покровську тривають бої

Покровськ / © ДПСУ

Бої тривають у центрі Покровська — на лінії залізничної колії, яка розділяє його навпіл. Але місто не є «сірою зоною».

Про це сказав військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Ранок.LIVE.

Наразі бої в Покровську відбувається за ключові пункти.

«Окупанти намагаються закріпитися в будівлях залізничної станції, намагаються створити оперативне оточення українського угрупування в районі так званої промзони. Бої тривають і в районі 2-ї школи. Є серйозне просування противника. Але говорити про те, що Покровськ є суцільною „сірою зоною“ — це не відповідає дійсності», — наголосив він.

Він наголосив, що Сили оборони України здійснюють контрдиверсійні заходи. Втрати окупантів за добу склали 83 особи.

Раніше ми писали про те, що оточення Покровську немає. Як наголосив речник 155 ОМБР Артем Прібильонов, перевага постійно коливається від сторони у сторону. Слід розуміти, що російські війська готувалися до штурмів ще з вересня.

«Їх готували конкретно під одну задачу — захопити місто Покровськ. Їм показували карти, давали маршрути… Якість особового складу — нормальна. Мобілізовані, контрактники, наркомани, туберкульозники, алкоголіки… Як завжди у РФ. Спеціалізовані війська, які могли вести професійно міські бої, у них закінчилися», — стверджує військовий.

Ті росіяни, які перебувають у місті, хаотично рухаються, вони дезорієнтовані. Щобільше, українські спецпідрозділи, які зайшли до міста і робитимуть зачистки, значно професійніші, ніж підрозділи російської армії.