Росія може запустити до тисячі “Шахедів”, але за певних умов: авіаексперт пояснив

Росія теоретично має достатньо пускових майданчиків, щоб застосувати близько тисячі ударних БпЛА типу "Шахед". Однак одночасний масовий залп такого масштабу є малоймовірним.

Про це в коментарі “24 Каналу” розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

За його словами, замість одноразового удару ворог може застосувати іншу тактику — протягом доби запускати невеликі групи дронів, створюючи постійне навантаження на українську систему ППО.

Храпчинський уточнив, що така схема нагадує "крапельні атаки" по Одеській області, коли росіяни протягом дня періодично запускають невелику кількість "Шахедів".

Це змушує українські сили постійно виявляти та знищувати нові цілі, що виснажує ресурси ППО.

"Загалом це можливо — запуск близько тисячі БпЛА, але лише протягом тривалого часу, наприклад до доби, з періодичними повторними пусками", — зазначив експерт.

