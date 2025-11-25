- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
РФ атакує Україну ракетами «Калібр» — ПС
Російські війська запустили «Калібри» з Новоросійська.
Росіяни в ніч проти 25 листопада запустили по Україні ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що пуски ракет відбулися близько 00:25 з району Новоросійська.
Моніторингові канали повідомляють, що якщо пуски ракет дійсно відбулися, то вони очікуються у повітряному просторі України протягом години.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що армія РФ дронами вдарила по Чернігову, в результаті чого було поранено четверо людей.