Ворог атакує «Калібрами» / © Associated Press

Росіяни в ніч проти 25 листопада запустили по Україні ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що пуски ракет відбулися близько 00:25 з району Новоросійська.

Моніторингові канали повідомляють, що якщо пуски ракет дійсно відбулися, то вони очікуються у повітряному просторі України протягом години.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що армія РФ дронами вдарила по Чернігову, в результаті чого було поранено четверо людей.