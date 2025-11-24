Росія перекинула 16 бомбардувальників ближче до України: чи є загроза ракетного удару

Ту-22М3 / © Defence express

Реклама

Росія перекинула 16 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 з Далекого Сходу на аеродром “Оленья” в Мурманській області, що приблизно за 1800 км від українського кордону. Літаки здатні нести надзвукові крилаті ракети Х-22 та Х-32 із дальністю до 1000 км.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Спочатку було зафіксовано 9 літаків, пізніше їх кількість зросла до 16. Максимальний бойовий радіус Ту-22М3 із навантаженням 12 000 кг становить 2410 км, що дозволяє потенційно здійснювати удари по українських об’єктах.

Реклама

Через високу швидкість та велику висоту польоту ракети Х-22/Х-32 складно збивати ППО. Незважаючи на відносно низьку точність, вони несуть потужну бойову частину і можуть завдати значних руйнувань. Передислокація бомбардувальників може свідчити про підготовку потенційно масованого ракетного удару.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив про зростання російського тиску та закликав громадян максимально серйозно ставитися до повітряних тривог у найближчі дні та тижні.