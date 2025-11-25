Дипломат Чалий пояснив, чому нову мирну угоду США реалізувати неможливо

Валерій Чалий / © Голос Америки

План із 28 пунктів — це спецоперація Росії, спрямована на те, щоб створити нову рамку війни та змінити сприйняття конфлікту.

Про це в прямому етері Еспресо заявив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий.

Він наголосив, що Росія прагне переформатувати війну, яка вже давно вийшла за межі України та набула європейського масштабу.

«Ще раз кажу, Росія хотіла переформатувати війну. Війна вийшла за рамки України. Вона вже тепер європейська… Тепер вони хочуть рамки поміняти, щоб не було „агресор“ і „потерпіла сторона“», — пояснив дипломат.

За його словами, Москва хоче звести ситуацію до наративу «дві країни воюють», що відкриває шлях до легалізації анексій за принципом «хто переміг — той і правий». Саме тому Росія просуває вимоги щодо українського нейтралітету, контролю над освітою, волею, а також заборони вступу до НАТО.

Чалий вважає, що ключова проблема полягає в тому, що російський підхід передбачає виконання вимог Кремля на початку процесу, а припинення вогню — лише наприкінці.

«Спочатку ви робите всі вимоги Росії… А далі, в кінці, ми може припинимо вогонь і будемо говорити про мир», — зазначив він.

Дипломат переконаний, що Кремль не прийме жодної модифікованої версії документа.

«Росія не для того це робила, не для миру. Це було створення іншої рамки війни… Я вас запевняю, вона не прийме модифікований текст», — сказав Чалий.

Він також наголосив на важливості розуміння юридичної природи документа.

Якщо йдеться про політичну заяву президентів, це дозволяє уникнути ратифікації, але виникає питання щодо реальних гарантій з боку США.

«Ми не знаємо документу, не знаємо цієї природи», — зауважив дипломат.

Чалий підкреслив, що угода у форматі, який був поданий у наборі з 28 пунктів, є нереалістичною.

«Не впихуйте невпихуєме… ця угода неможлива», — сказав він.

Водночас він вважає, що для України найкращим сценарієм може стати ситуація, коли диктатор Путін сам відмовиться від запропонованого модифікованого варіанту.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не залучають представників України до процесу передавання мирного плану щодо завершення війни представникам Росії.

Ми раніше інформували, що представник Кремля Юрій Ушаков заявив, що багато положень американського плану, з яким уже ознайомилася Москва, мають вигляд прийнятний для Росії.