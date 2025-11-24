ТСН у соціальних мережах

"Мирний план" для України: Рютте заявив, що 28 пунктів документа допомогли зрушити переговори

28-пунктовий «мирний план» став основою для успішної зустрічі української та американської делегацій у Женеві 23 листопада 2025 року, вважає Рютте.

Марк Рютте / © Associated Press

Під час зустрічі української та американської делегацій, яка відбулася 23 листопада 2025 року в Женеві, обговорювався 28-пунктовий «мирний план» для закінчення війни в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що хоча деякі положення плану потребують детального опрацювання, він уже став ефективною основою для зближення позицій України та США.

Про це Рютте сказав під час інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Попереду ще багато роботи, але вчорашня зустріч була дуже успішною. План допоміг спонукати дві сторони до справжнього діалогу», — зазначив генсек Альянсу.

Він додав, що не варто оцінювати кожен пункт окремо, проте як базовий документ «мирний план» виконав свою мету — створити умови для конструктивного обговорення ключових кроків щодо припинення конфлікту.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте високо оцінив результати зустрічі в Женеві, де обговорювався запропонований США «мирний план» для закінчення війни в Україні. На його думку, переговори були «дуже успішними» і цей план просуватиметься далі.

