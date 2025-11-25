У Білому домі заявили, що продаж зброї НАТО для України не може тривати нескінченно

Речниця Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

Сполучені Штати не можуть постійно продавати зброю через країни НАТО для потреб України.

Про це в прямому етері телеканалу Fox News заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона підкреслила, що Трамп уже зупинив пряме фінансування України за кошти США, а продаж озброєння через партнерів по Альянсу не може тривати нескінченно.

Левітт також наголосила, що Трамп є «президентом мирного часу», а тому його метою є якомога швидше завершити війну в Україні.

«І я знаю, що наші команди працюють цілодобово, щоб довести цю угоду до кінця», — додала речниця.

