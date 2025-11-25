ТСН у соціальних мережах

У Білому домі заявили, що продаж зброї НАТО для України не може тривати нескінченно

У Білому домі заявили, що постачання зброї Україні через механізми НАТО має обмеження.

Ігор Бережанський
Речниця Білого дому Керолайн Левітт

Речниця Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

Сполучені Штати не можуть постійно продавати зброю через країни НАТО для потреб України.

Про це в прямому етері телеканалу Fox News заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона підкреслила, що Трамп уже зупинив пряме фінансування України за кошти США, а продаж озброєння через партнерів по Альянсу не може тривати нескінченно.

Левітт також наголосила, що Трамп є «президентом мирного часу», а тому його метою є якомога швидше завершити війну в Україні.

«І я знаю, що наші команди працюють цілодобово, щоб довести цю угоду до кінця», — додала речниця.

Раніше повідомлялося, що експерт назвав ключові види озброєння, які можуть переломити перебіг російсько-української війни.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати пригрозили припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити погодитися на рамки мирної угоди, запропонованої за посередництва Білого дому.

