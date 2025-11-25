- Дата публікації
У Білому домі заявили, що продаж зброї НАТО для України не може тривати нескінченно
У Білому домі заявили, що постачання зброї Україні через механізми НАТО має обмеження.
Сполучені Штати не можуть постійно продавати зброю через країни НАТО для потреб України.
Про це в прямому етері телеканалу Fox News заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Вона підкреслила, що Трамп уже зупинив пряме фінансування України за кошти США, а продаж озброєння через партнерів по Альянсу не може тривати нескінченно.
Левітт також наголосила, що Трамп є «президентом мирного часу», а тому його метою є якомога швидше завершити війну в Україні.
«І я знаю, що наші команди працюють цілодобово, щоб довести цю угоду до кінця», — додала речниця.
Раніше повідомлялося, що експерт назвав ключові види озброєння, які можуть переломити перебіг російсько-української війни.
Ми раніше інформували, що Сполучені Штати пригрозили припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити погодитися на рамки мирної угоди, запропонованої за посередництва Білого дому.