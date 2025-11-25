- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 401
- Время на прочтение
- 1 мин
В Белом доме заявили, что продажа оружия НАТО для Украины не может продолжаться до бесконечности
В Белом доме заявили, что поставки оружия Украине через механизмы НАТО имеют ограничения.
Соединенные Штаты не могут постоянно продавать оружие через страны НАТО для нужд Украины.
Об этом в прямом эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она подчеркнула, что Трамп уже остановил прямое финансирование Украины за средства США, а продажа вооружения через партнеров по Альянсу не может продолжаться до бесконечности.
Левитт также отметила, что Трамп является «президентом мирного времени», а потому его целью является как можно скорее завершить войну в Украине.
«И я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы довести это соглашение до конца», — добавила спикер.
Ранее сообщалось, что эксперт назвал ключевые виды вооружения, которые могут переломить ход российско-украинской войны.
Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить согласиться на рамки мирного соглашения, предложенного при посредничестве Белого дома.