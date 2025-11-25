В Белом доме заявили, что продажа оружия НАТО для Украины не может продолжаться до бесконечности

Предложение Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

Соединенные Штаты не могут постоянно продавать оружие через страны НАТО для нужд Украины.

Об этом в прямом эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она подчеркнула, что Трамп уже остановил прямое финансирование Украины за средства США, а продажа вооружения через партнеров по Альянсу не может продолжаться до бесконечности.

Левитт также отметила, что Трамп является «президентом мирного времени», а потому его целью является как можно скорее завершить войну в Украине.

«И я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы довести это соглашение до конца», — добавила спикер.

