Дипломат Чалый объяснил, почему новое мирное соглашение США реализовать невозможно

Валерий Чалый / © Голос Америки

План из 28 пунктов — это спецоперация России, направленная на то, чтобы создать новую рамку войны и изменить восприятие конфликта.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый.

Он подчеркнул, что Россия стремится переформатировать войну, которая уже давно вышла за пределы Украины и приобрела европейский масштаб.

«Еще раз говорю, Россия хотела переформатировать войну. Война вышла за рамки Украины. Она уже теперь европейская… Теперь они хотят рамки поменять, чтобы не было „агрессор“ и „потерпевшая сторона“», — объяснил дипломат.

По его словам, Москва хочет свести ситуацию к нарративу «две страны воюют», что открывает путь к легализации аннексий по принципу «кто победил — тот и прав». Именно поэтому Россия продвигает требования относительно украинского нейтралитета, контроля за образованием, волей, а также запрета вступления в НАТО.

Чалый считает, что ключевая проблема состоит в том, что российский подход предполагает выполнение требований Кремля в начале процесса, а прекращение огня только в конце.

«Сначала вы делаете все требования России… А дальше, в конце, мы, может, прекратим огонь и будем говорить о мире», — отметил он.

Дипломат убежден, что Кремль не примет никакой модифицированной версии документа.

«Россия не для этого это делала, не для мира. Это было создание другой рамки войны… Я уверяю вас, она не примет модифицированный текст», — сказал Чалый.

Он также отметил важность понимания юридической природы документа.

Если речь идет о политическом заявлении президентов, это позволяет избежать ратификации, но возникает вопрос о реальных гарантиях со стороны США.

«Мы не знаем документа, не знаем этой природы», — отметил дипломат.

Чалый подчеркнул, что соглашение в формате, представленном в наборе из 28 пунктов, является нереалистичным.

«Не впишите непреодолимым… это соглашение невозможно», — сказал он.

В то же время, он считает, что для Украины лучшим сценарием может стать ситуация, когда диктатор Путин сам откажется от предложенного модифицированного варианта.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не вовлекают представителей Украины в процесс передачи мирного плана по завершению войны представителям России.

Мы ранее информировали, что представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что многие положения американского плана, с которым уже ознакомилась Москва, выглядят приемлемыми для России.