Чи обмежать США продаж зброї для України в разі зірваних перемовин: військовий оглядач дав відповідь

Військовий оглядач Іван Тимочко

Сполучені Штати навряд чи наважаться на обмеження продажу зброї Україні, якщо мирні переговори будуть зірвані.

Про це заявив військовий оглядач Іван Тимочко в етері 24 Каналу.

«Ці декілька спроб, які робили американці з припинення поставок зброї Україні призвело до падіння акцій американських виробників зброї до 10%. А у виробників європейських акції зросли до 50%. Чи наважиться Трамп знову наважиться конфліктувати з американськими виробниками? Може якісь короткі паузи для шантажу будуть», — сказав він

Водночас Тимочко додав, що у моменти, коли США обмежують постачання зброї до України, Силам оборони стає «складніше». Однак, за його словами, жодні подібні перерви не призвели до глобальних прориві на фронті.

«Так, вони призводили до відступів. Було дуже важко. Але глобальних проривів не було. Тоді, коли ми мали значно менший ВПК, ми значно менше мали спільних договорів зі світовими виробниками. Ті ж самі поставки в Україну літаків з двох країн — Швеції та Франції свідчить про те, що в нас є надійні партнери на довгу перспеткиву», — додав експерт.

Нагадаємо, Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському час до четверга, 27 листопада, щоб погодитися на план. «Йому доведеться його прийняти, і якщо він не прийме, тоді, знаєте, вони, мабуть, просто мають продовжувати боротися», — сказав Трамп у п’ятницю.

Зеленський, чия країна готується до чергової воєнної зими після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, заявив, що Київ переживає «один із найважчих моментів» у своїй історії і, можливо, йому доведеться обирати між «втратою своєї гідності або ризиком втрати ключового партнера».