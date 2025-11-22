Забудьте про червоний манікюр: модний хіт осені та зими (фото)

Манікюр. / © Instagram

У цю пору року популярним залишається червоний манікюр. Втім, у цей сезон увірвався ще один модний відтінок, який поєднує осінній бордовий та яскраво-святковий червоний. Це - манікюр кольору журавлини.

У чому особливість цього відтінку, повідомляє ресурс Glamour.

Nails-експерти кажуть, що ягідні тони були актуальними впродовж осені, але залишатимуться на піку і взимку. Журавлинний манікюр - це особливо шикарний вибір. Цей колір виглядає доглянуто на коротких квадратних нігтях і додає нотку драматичності елегантним мигдалевим кінчикам. Він також ідеально підходить для хромованого або ж матового покриття.

Оксамитові або «котячі» нігті стали ще одним головним трендом манікюру цієї осені - для цього додайте світловідбивну червону основу. Лише один легкий нюанс і ваші нігтики ідеально підійдуть до святкового образу.

Якщо хочеться класики, але не в дуже класичному виконанні, - замініть традиційний французький манікюр на щось більш сезонне. Журавлинний колір особливо добре поєднується зі світло-рожевим - ідеально для яскравої нейтральоної основи.

Якщо ви все ще відчуваєте осінній настрій, ефект омбре або градієнта може дійсно підкреслити фіолетові відтінки в журавлиному манікюрі.

Манікюр кольору журавлини. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що манікюр 90-х повертається. Гранж, блискітки, голограма та трохи ностальгії — нігті знову стали тим самим простором для самовираження, яким вони були в 90-х.