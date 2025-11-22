Забудьте о красном маникюре: модный хит осени и зимы (фото)

Маникюр. / © Instagram

В это время года популярным остается красный маникюр. Впрочем, в этот сезон ворвался еще один модный оттенок, сочетающий осенний бордовый и ярко-праздничный красный. Это – маникюр цвета клюквы.

В чем особенность этого оттенка, сообщает ресурс Glamour.

Nails-эксперты говорят, что ягодные тона были актуальны в течение осени, но будут оставаться на пике и зимой. Клюквенный маникюр – это особенно шикарный выбор. Этот цвет выглядит ухоженно на коротких квадратных ногтях и придает нотку драматичности элегантным миндальным кончикам. Он также идеально подходит для хромированного или матового покрытия.

Бархатные или «кошачьи» ногти стали еще одним главным трендом маникюра этой осенью – для этого добавьте светоотражающее красное основание. Лишь один легкий нюанс и ваши ноготки идеально подойдут к праздничному образу.

Если хочется классики, но не в очень классическом исполнении, – замените традиционный французский маникюр на что-то более сезонное. Клюквенный цвет особенно хорошо сочетается со светло-розовым – идеально для яркой нейтральной основы.

Если вы все еще ощущаете осеннее настроение, эффект омбре или градиента может действительно подчеркнуть фиолетовые оттенки в клюквенном маникюре.

Маникюр цвета клюквы. / © Instagram

Напомним, мы писали о том, что маникюр 90-х годов возвращается. Гранж, блестки, голограмма и немного ностальгии – ногти снова стали тем же пространством для самовыражения, каким они были в 90-х.