Россия ударила по супермаркету в Запорожье: по меньшей мере пять человек пострадали (фото, видео)
В результате очередного российского обстрела областного центра поврежден торговый объект и жилые дома.
Российские войска в очередной раз произвели обстрел Запорожья , в результате чего был поврежден большой магазин и близлежащие жилые дома. По предварительным данным, в результате удара пострадали по меньшей мере 5 мирных жителей, которым оказывается необходимая медицинская помощь.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.
В результате вражеской атаки Запорожье в очередной раз потерпело удар по гражданской инфраструктуре. Известно, что под вражеским огнем оказался один из супермаркетов областного центра, а также близлежащие к нему частные и многоквартирные дома.
По оперативным данным от власти, в результате обстрела пострадали не менее пяти мирных жителей. Подробности об их состоянии пока неизвестны.
Иван Федоров заверил, что всем пострадавшим гражданам уже оказывается медицинская помощь.
Обстрел привел к значительным разрушениям: повреждены конструкции магазина, выбиты окна и изуродованы фасады окрестных домов. Спасательные службы работают на месте происшествия, фиксируют последствия очередного террористического акта России.
Пока нет информации о том, каким оружием аккуанты попали по Запорожью.
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог, поскольку враг продолжает целенаправленно атаковать гражданские объекты.
Напомним, два дня назад враг сбросил авиабомбу ФАБ-500 по спальному району Запорожья. В результате этого жуткого теракта пять человек погибли, еще десять получили ранения.