Врачи борются за жизнь женщины, пострадавшей в результате авиаудара по Запорожью: что известно
Женщина, получившая множественные ранения, находится в отделении интенсивной терапии.
Взрывные травмы, переломы, осколочные ранения: врачи борются за жизнь женщины, пострадавшей от вражеской атаки на Запорожье.
Кроме этой женщины госпитализировали еще четырех человек в состоянии средней тяжести, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.
После авиаудара по областному центру помощь медиков понадобилась десяти пострадавшим.
Что известно о состоянии пострадавшей женщины
За жизнь женщины, получившей множественные ранения, борются врачи — она находится в отделении интенсивной терапии.
Состояние еще четырех человек средней тяжести, им ничего не угрожает.
Другие пациенты после получения медицинской помощи будут лечиться на дому.
Напомним, в Запорожье растет количество пострадавших в результате российской атаки. По состоянию на данный момент известно о гибели пяти человек.