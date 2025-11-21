ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

Врачи борются за жизнь женщины, пострадавшей в результате авиаудара по Запорожью: что известно

Женщина, получившая множественные ранения, находится в отделении интенсивной терапии.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Взрывные травмы, переломы, осколочные ранения: врачи борются за жизнь женщины, пострадавшей от вражеской атаки на Запорожье.

Кроме этой женщины госпитализировали еще четырех человек в состоянии средней тяжести, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

После авиаудара по областному центру помощь медиков понадобилась десяти пострадавшим.

Что известно о состоянии пострадавшей женщины

За жизнь женщины, получившей множественные ранения, борются врачи — она находится в отделении интенсивной терапии.

Состояние еще четырех человек средней тяжести, им ничего не угрожает.

Другие пациенты после получения медицинской помощи будут лечиться на дому.

Напомним, в Запорожье растет количество пострадавших в результате российской атаки. По состоянию на данный момент известно о гибели пяти человек.

