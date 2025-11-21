ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

Лікарі борються за життя жінки, постраждалої внаслідок авіаудару по Запоріжжю: що відомо

Жінка, яка отримала множинні поранення, перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю / © Запорізька ОВА

Вибухові травми, переломи, осколкові поранення: лікарі борються за життя жінки, постраждалої внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Крім цієї жінки, ушпиталили ще чотирьох людей у стані середньої важкості, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Після авіаудару по обласному центру допомога медиків знадобилася десяти постраждалим.

Що відомо про стан постраждалої жінки

За життя жінки, яка отримала множинні поранення, боряться лікарі — вона у відділенні інтенсивної терапії.

Стан ще чотирьох людей середньої важкості, їм нічого не загрожує.

Інші пацієнти після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома.

Нагадаємо, у Запоріжжі зростає кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Станом на зараз відомо про загибель п’ятьох людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie