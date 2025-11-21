Лікарі борються за життя жінки, постраждалої внаслідок авіаудару по Запоріжжю: що відомо

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю / © Запорізька ОВА

Вибухові травми, переломи, осколкові поранення: лікарі борються за життя жінки, постраждалої внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Крім цієї жінки, ушпиталили ще чотирьох людей у стані середньої важкості, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Після авіаудару по обласному центру допомога медиків знадобилася десяти постраждалим.

Що відомо про стан постраждалої жінки

За життя жінки, яка отримала множинні поранення, боряться лікарі — вона у відділенні інтенсивної терапії.

Стан ще чотирьох людей середньої важкості, їм нічого не загрожує.

Інші пацієнти після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома.

Нагадаємо, у Запоріжжі зростає кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Станом на зараз відомо про загибель п’ятьох людей.