- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 1 хв
Лікарі борються за життя жінки, постраждалої внаслідок авіаудару по Запоріжжю: що відомо
Жінка, яка отримала множинні поранення, перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Вибухові травми, переломи, осколкові поранення: лікарі борються за життя жінки, постраждалої внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Крім цієї жінки, ушпиталили ще чотирьох людей у стані середньої важкості, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Після авіаудару по обласному центру допомога медиків знадобилася десяти постраждалим.
Що відомо про стан постраждалої жінки
За життя жінки, яка отримала множинні поранення, боряться лікарі — вона у відділенні інтенсивної терапії.
Стан ще чотирьох людей середньої важкості, їм нічого не загрожує.
Інші пацієнти після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома.
Нагадаємо, у Запоріжжі зростає кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Станом на зараз відомо про загибель п’ятьох людей.