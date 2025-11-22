И у Украины, и у России есть стимулы для заключения мира— The New York Times

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Ситуация на поле боя для Украины становится все сложнее. Отмечается, что украинские войска лишаются позиции на востоке, а возможности удерживать оборону против противника с гораздо большим населением и масштабным военным производством остаются ограниченными.

Об этом пишут обозреватели The New York Times Пол Сонне и Иван Нечепуренко.

Аналитики подчеркивают: непонятно, как долго Украина сможет противостоять такому ресурсу врага.

Реклама

В то же время Россия испытывает собственные проблемы. По данным NYT, новые санкции США в отношении российских нефтяных компаний еще больше сократили доходы от энергоносителей и усилили давление на военный бюджет Кремля.

Экономическое напряжение может вынудить Москву искать пути снижения издержек.

В статье говорится, что предложенный мирный план содержит значительные уступки, на которые администрация Джо Байдена никогда бы не согласилась. Аналитики предполагают, что Путин может пытаться зафиксировать для себя выгодные условия, отдавая себе отчет в том, что политическая ситуация в США может измениться.

NYT резюмирует: и Киев, и Москва оказались под давлением — военным, экономическим и политическим — что создает общие стимулы для рассмотрения возможных форматов мирных переговоров.

Реклама

Напомним, в «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.